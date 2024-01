Fußball Bei der SVE sind alle an Bord

Der Rasen in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg ist grün, und die Tribünen sind von Eis und Schnee befreit. Drei Tage lang waren etwa 20 Mitarbeiter des Fußball-Zweitligisten damit beschäftigt, das Stadion spielbereit zu machen. Es hat funktioniert, und das Spiel an diesem Samstag, 13 Uhr, gegen Hannover 96 kann stattfinden. „Die Bedingungen sind in Ordnung, man darf in dieser Jahreszeit natürlich keinen Platz erwarten wie im Sommer“, sagt Trainer Horst Steffen, der mit seiner Mannschaft am Freitag zum Abschluss der Trainingswoche im Stadion trainierte.