2. Fußball-Bundesliga Gegen Hannover 96 sind bei der SVE alle Spieler an Bord – bis auf einen

Der Rasen in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg ist grün, und die Tribünen sind von Eis und Schnee befreit. Drei Tage lang waren etwa 20 Mitarbeiter des Fußball-Zweitligisten damit beschäftigt, das Stadion spielbereit zu machen. Es hat funktioniert, und das Spiel an diesem Samstag, 13 Uhr, gegen Hannover 96 kann stattfinden.