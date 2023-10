2. Fußball-Bundesliga „Es war ein unglaubliches Gefühl“ – Stocks Tor-Premiere legt den Grundstein für SVE-Sieg

Im Vollsprint lief Paul Stock am Freitagabend auf die Haupttribüne in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde zu, holte mit dem rechten Arm aus und streckte dann die Faust in Richtung Himmel. „Jaaaaaa“, schrie der 26-Jährige und ließ seinen Emotionen freien Lauf. „Es kam alles zusammen. Es war unser Führungstreffer und mein erstes Tor in der 2. Bundesliga. Es war ein unglaubliches Gefühl“, sagte Stock nach dem Spiel.