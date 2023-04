3. Fußball-Liga SVE verpasst den Sieg und verliert Sickinger

Die Leihgabe des Bundesligisten Werder Bremen ist Dreh- und Angelpunkt im Elversberger Offensivspiel. An so gut wie allen Angriffen ist er beteiligt. Doch das Ende seiner Zeit in Elversberg ist greifbar. Noch fünf Saisonspiele, dann geht es für ihn zurück nach Bremen in den Bundesliga-Kader. Er möchte sich dazu noch nicht äußern, aber er wird ein Loch hinterlassen. Ein Loch, das Jannik Rochelt (gegen Duisburg erkältet), Schnellbacher und Manuel Feil und Co in der kommenden Saison schließen müssen – oder ein ganz Neuer. Nach SZ-Informationen der Saarbrücker Zeitung hat die SVE großes Interesse an Paul Stock, dem Kapitän des Regionalligisten TSV Steinbach (27 Spiele, 10 Tore). Der 26-Jährige hat signalisiert, dass er Steinbach verlassen wird.