2. Fußball-Bundesliga Die SVE stürzt Tabellenführer HSV

„Hier regiert die SVE!“, donnerte es am Samstagnachmittag von den Tribünen in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg. Auf dem Platz wurde Torhüter Nicolas Kristof von seinen Mitspielern für seine Sensations-Paraden beinahe erdrückt. Die SV Elversberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga das erste Heimspiel der Vereinsgeschichte gewonnen und den sechsmaligen deutschen Meister Hamburger SV mit 2:1 wieder nach Hause geschickt. Die knapp 13 000 Einwohner große Gemeinde hat die Millionen-Stadt geschlagen.