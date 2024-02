Fußball-Zweitligist SV Elversberg spielt derzeit gegen den 1. FC Kaiserslautern, es ist ein Rekord-Heimspiel. Das brisante Saar-Pfalz-Duell wird in die Geschichte der Elversberger eingehen. Nach einer Stadionbegehung am Donnerstag gab es grünes Licht für die neue Stahlrohr-Tribüne auf der Gegengeraden. Somit gingen am vergangenen Donnerstag um 13 Uhr 3000 weitere Karten in den Verkauf – zwei Stunden später waren sie ausverkauft. 11 150 Zuschauer wurden an diesem Sonntag erwartet und können das Abstiegsduell live im Stadion verfolgen.