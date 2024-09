Nur noch drei Punkte von Roter Laterne entfernt 1:3 gegen Ulm – nächste hausgemachte Niederlage der SV Elversberg

Vor 8451 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde ging das Spiel auch ähnlich los, wie in Fürth. Ulm hatte in den ersten zehn Minuten bereits drei Eckbälle, die nichts einbrachten und die SVE hatte zwei aussichtsreiche Kontersituationen mit dem gleichen Ergebnis. Den ersten echten Höhepunkt in der Partie gab es in der 18. Minute. Lukas Petkov flankte von der rechten Seite und sieben Meter vor dem Ulmer Tor köpfte Luca Schnellbacher freistehend drüber. Eine Großchance, die der Elversberger Publikumsliebling normalerweise nicht liegen lässt. Der Publikumsliebling der Ulmer ist Johannes Reichert. Der Kapitän ist Ur-Ulmer, spielt schon seit der Jugend für die Spatzen und hat den Weg von der Regionalliga bis in die 2. Liga mitgemacht.