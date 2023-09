2. Fußball-Bundesliga Starker Kristof hält das SVE-Tor sauber

Zwölf Gegentore hagelte es an den ersten vier Spieltagen für die Abwehr der SV Elversberg. Keine andere Mannschaft in der 2. Fußball-Bundesliga hat mehr Gegentore kassiert. Hätte die SVE nicht Nicolas Kristof zwischen den Pfosten, wären es vielleicht noch mehr Gegentore geworden. Der 23-Jährige machte an allen Spieltagen noch einige Torchancen der Gegner zunichte – auch in Osnabrück. In der 68. Minute kam VfL-Stürmer Erik Engelhardt aus fünf Metern zum Abschluss, Kristof hielt den Ball rechts unten flach im Eck. „Der war zu locker geschossen, den muss ich halten“, meinte Kristof.