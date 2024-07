2. Liga kurz vor Saisonstart Sportvorstand Ole Book verrät: So viel Geld ist die SV Elversberg bereit, für Spieler zu zahlen

An diesem Samstag (13 Uhr/Sky) startet die SV Elversberg mit der Auswärtspartie beim 1. FC Magdeburg in ihre zweite Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Sportvorstand Ole Book äußert sich im SZ-Interview zur Zielsetzung der kleinen SVE im Wettbewerb mit Branchengrößen wie dem 1. FC Köln, dem Hamburger SV oder Schalke 04. Er spricht zudem über die Transferpolitik – und was die SVE bereit ist, für Spieler zu bezahlen.