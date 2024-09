„Wachsen von Spiel zu Spiel enger zusammen und werden besser“ Souveräner Testspiel-Sieg der SVE gegen Wehen Wiesbaden (mit Fotos)

Die Prognose der SV Elversberg „Wir wachsen von Spiel zu Spiel enger zusammen und werden besser“ bewahrheitet sich auch in der Länderspielpause. An diesem Freitagnachmittag gewann der Fußball-Zweitligist aus dem Saarland beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Dabei wurden die Hessen vor allem in der ersten Halbzeit fast vom eigenen Trainingsgelände geschossen.