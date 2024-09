2. Bundesliga So überrollte die SV Elversberg den SV Darmstadt 98

Und da war es wieder, das mittlerweile schon berüchtigte Hochdruckgebiet an der Kaiserlinde in Elversberg. Wie ein Sturm fegte die SV Elversberg am Samstag Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 mit 4:0 aus dem Stadion und knapp 9500 Fans wurden mitgerissen und waren aus dem Häuschen. Überschattet wurde der erste Saisonsieg der Saarländer in der 2. Bundesliga nur von der schlimmen Ellenbogen-Verletzung von Innenverteidiger Florian Le Joncour. Dem Franzosen geht es den Umständen entsprechend gut (siehe Text unten) und er schickte schon wieder beste Grüße an sein Team.