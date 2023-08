2. Bundesliga TV, Stream und Ticker: So verfolgen Sie SV Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf live

Für die SV Elversberg steht das erste Heimspiel an der Kaiserlinde in der 2. Bundesliga an. Dort trifft die SVE am Samstag auf Fortuna Düsseldorf. Wo Sie die Partei live verfolgen können – im Stream, TV und Ticker.

25.08.2023, 14:35 Uhr

Trainer Horst Steffen vom SV 07 Elversberg: „Wenn wir das nicht abstellen, wird es eng“. Zum dritten Mal im dritten Saisonspiel verspielte die SVE eine Führung. Gegen Fortuna Düsseldorf sollen nun drei Punkte her. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Kleer