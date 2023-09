Vom Ersatzspieler zum Dauerläufer der SVE „Wir müssen an unsere Grenzen gehen, sonst geht es nicht“

Etwas angeschlagen und mit nicht ganz flüssigen Bewegungen marschierte Semih Sahin am vergangenen Samstag in Richtung Container-Kabinen neben der Ursapharm-Arena. Nach dem 2:1-Sieg der SV Elversberg in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV sah der 23-Jährige erschöpft aus und hinkte etwas. „Das war nur ein Krampf in der Schlussphase, deshalb musste ich auch raus. Das war eines der anstrengendsten Spiele, das ich je gemacht habe“, sagte Sahin. Wenn der gebürtige Mannheimer einmal richtig platt ist, will das etwas heißen.