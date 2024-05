2. Fußball-Bundesliga „Schönsten fünf Jahre meiner Karriere“ – so feierte die SVE trotz Niederlage den Saisonabschluss

„Steffen auf den Zaun, Steffen auf den Zaun“, riefen die Elversberger Fans nach dem Spiel und forderten Horst Steffen auf, ein Lied anzustimmen. Da der Trainer des Fußball-Zweitligisten aber schon zweimal an der Hüfte operiert wurde, blieb es bei der La Ola mit den Fans. Als Steffen-Ersatz stürmte Torjäger Luca Schnellbacher mit Mikrofon in der Hand in den Fan-Block, dann sangen Fans und Spieler zusammen das Durchmarsch-Lied von der Regionalliga in die 2. Bundesliga.