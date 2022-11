Saarlandpokal : SV Elversberg schlägt SG Marpingen-Urexweiler haushoch

Foto: Heiko Lehmann 15 Bilder SV Elversberg besiegt SG Marpingen-Urexweiler

Marpingen Die SV Elversberg musste sich im heutigen Saarlandpokal-Spiel gegen SG Marpingen-Urexweiler anfangs mehr ins Zeug legen als erwartet – fuhr letztendlich jedoch einen deutlichen Sieg ein.

Das war 30 Minuten lang ein richtig hartes Stück Arbeit für die SV Elversberg im Saarlandpokal. Der Drittliga-Tabellenführer war zwar von Beginn an klar überlegen, aber der Verbandsligist SG Marpingen-Urexweiler dachte nicht daran, klein bei zu geben und machte der SVE das Leben sehr schwer. Dennoch half es am Ende nichts. Die SV Elversberg gewann im Achtelfinale mit 6:0 und zog ins Viertelfinale ein.

„Wir haben in der ersten halben Stunde nicht die richtigen Lösungen gefunden. Dennoch war unsere Leistung sehr engagiert und wir haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht“, so SVE-Trainer Horst Steffen. Vor 600 Zuschauer präsentierte sich die SG Marpingen-Urexweiler als unangenehmer Gegner, der den eigenen Strafraum stark absicherte und beherzt in die Zweikämpfe ging. Dennoch schien es von Beginn an nur eine Frage der Zeit zu seine, biss der Drittligist das erste Mal netzte. Und in der 29. Minute war es dann auch soweit. Luca Dürrholtz traf aus zehn Metern genau neben den Pfosten zum 0:1. Danach flutschte es bei der Steffen-Elf. Nick Woltemade köpfte in der 31. Minute das 0:2 und schob den Ball nur vier Minuten später zum 0:3 über die Linie. Valdrin Mustafa traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 4:0 für die SVE. Im zweiten Durchgang versuchte die SG von Beginn an den Ehrentreffer zu erzielen, doch ein Schuss von Björn Recktenwald landete genau in den Armen von SVE-Schlussmann Frank Lehmann (55.).

Die SV Elversberg spielte ausschließlich mit Spielern aus dem Drittliga-Kader, schonte aber einige Stammspieler. Dennoch war der Vier-Klassenunterschied deutlich zu sehen. Mustafa erhöhte mit seinem zweiten Treffer in der 60. Minute auf 0:5. Ein Höhepunkt aus Marpinger Sicht verkündete der Stadionsprecher in der 65. Minute. Er bedankte sich dafür, dass die SVE auf die 50 Prozent der Zuschauereinnahmen zugunsten der SG Marpingen-Urexweiler verzichtete. Dafür gab es großen Applaus von den Rängen. Auch auf dem Platz verzichtete die SVE in der Schlussphase auf einen erhöhten Kräfteverschleiß. Das Spiel war längst entschieden und die SVE ließ nur noch austrudeln. So wurde ist in den letzten 20 Minuten fast ein ausgeglichenes Spiel, in dem der SG Marpingen-Urexweiler der Ehrentreffer aber verwehrt blieb. Dafür traf aber Jannik Rochelt zum 6:0-Endstand – für die SV Elversberg.