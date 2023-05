Saarlandpokal-Halbfinale Elversberg schießt sich in Verlängerung gegen Auersmacher ins Finale (mit Fotostrecke)

SVE-Trainer Horst Steffen gönnte der Mehrzahl der Drittliga-Stammspieler eine Pause und ließ vor 1750 Zuschauern im Auersmacher Saar-Blies-Stadion nur die Stammkräfte Nico Antonitsch, Jannik Rochelt und Semih Sahin von Beginn an Spielen. Mit Laurin von Piechowski, Valdrin Mustafa, Eros Dacaj und Ben Bozien standen aber ebenso Topspieler auf dem Platz, die in dieser Saison schon viele Minuten in der 3. Fußball-Liga sammelten. Und gleich zu Beginn der Partie hatte man den Eindruck, die SVE wolle sich in Auersmacher das Selbstvertrauen zurück holen, das in der Liga nach drei Niederlagen und einem Unentschieden in Folge abhanden gekommen ist.