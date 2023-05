Saarlandpokal-Finale bei den Frauen Stellt Außenseiter Riegelsberg der SV Elversberg erneut ein Bein?

Am Vatertag stehen fußballtechnisch im Saarland traditionell die Frauen im Fokus: Jahr für Jahr geht an Christi Himmelfahrt das Saarlandpokalfinale des weiblichen Geschlechts über die Bühne. An diesem Donnerstag um 14 Uhr kreuzen in Lebach die Regionalligisten SV Elversberg und 1. FC Riegelsberg die Klingen. Die SVE-Frauen sind dann klarer Favorit, nachdem der Zweitliga-Absteiger am Sonntag die Weichen gestellt hat, um nach nur einem Jahr wieder ins deutsche Unterhaus zurückzukehren. Durch den 3:1-Sieg über Verfolger TSV Schott Mainz stehen die Zeichen in Elversberg nun klar auf Titelgewinn.