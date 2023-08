SVE empfängt Fortuna Düsseldorf Großer Respekt vor dem Heimatbesuch – Saarländer Christian Weber kehrt als Fortune zurück

Düsseldorf · Der Saarländer Christian Weber ist Sportdirektor von Fortuna Düsseldorf – und tritt am Samstag bei der SV Elversberg an. Was er vom Spiel erwartet und worauf er sich beim Abstecher in die Heimat besonders freut.

24.08.2023, 11:50 Uhr

Fortuna Düsseldorfs Sportdirektor Christian Weber freut sich auf den Abstecher in die Heimat. Foto: IMAGO/Langer/IMAGO/H. Langer, H. Langer

Von Bernd Jolitz

Für Christian Weber ist es schon ein bisschen so wie nach Hause zu kommen. An diesem Samstag (13 Uhr/Sky) gastiert Fortuna Düsseldorf, deren Sportdirektor Weber seit Februar 2022 ist, zum Zweitligaspiel bei der SV Elversberg.