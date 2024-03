Es hätte die große Geburtstagsparty zum 55. von Horst Steffen werden sollen, doch am Ende herrschte im Stadion an der Kaiserlinde eine Stimmung wie auf einer Beerdigung. Nach der 0:3-Niederlage des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg am vergangenen Sonntag gegen den SV Wehen Wiesbaden verkrümelten sich die Spieler in alle Ecken des Stadions. Jeder wollte für sich sein, keiner hatte Lust auf irgendeine Feier.