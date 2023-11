Absturz in der Tabelle Nach Niederlage gegen SV Elversberg – erstklassig ist auf Schalke nur die Kulisse

Was ist das für eine Strahlkraft, die an einem verregneten Freitagabend 61 110 Zuschauer zu einem Fußballspiel lockt? Keine Frage, der FC Schalke 04 ist kein gewöhnlicher Zweitligist, doch nach dem enttäuschenden Auftritt bei der 1:2-Niederlage gegen den Aufsteiger SV Elversberg muss man sich im Revier sehr ernsthaft fragen, wie man den Absturz in die Drittklassigkeit verhindern will.