E-Sport-Team startet in Virtual Bundesliga Am Mittwoch beginnt bei der SV Elversberg eine neue Ära

An diesem Mittwoch beginnt bei Fußball-Zweitligist SV Elversberg eine neue Ära. Erstmals geht ein saarländisches Team in der Virtual Bundesliga an den Start. Dabei handelt es sich um Fußball an der Spielekonsole, gegen Kontrahenten, die Hunderte Kilometer entfernt ebenfalls vor den Monitoren sitzen. „Unser Hunger und unsere Motivation ist bei über 100 Prozent. Wir wollen das Saarland und den Verein so gut es geht vertreten“, sagt Francesco Garofalo. Der 25-Jährige kommt aus Villingen-Schwenningen und stand in diesem Jahr in den Playoffs für die deutsche Einzelmeisterschaft. „Mit einer Mannschaft in der Bundesliga zu spielen, ist für uns alle neu, deshalb ist es ja das Nonplusultra für uns. Man kennt sich zwar in der Szene, aber mit einer eigenen Mannschaft gegen die besten Teams aus Deutschland zu spielen, ist etwas ganz anderes“, ergänzt Garofalo.