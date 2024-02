Saar-Zweitligist mit Pechsträhne Nächster Schock für die SV Elversberg – auch Fellhauer wird wohl ausfallen

Die Pechsträhne beim Fußball-Zweitligisten SV Elversberg will einfach nicht abreißen. Im Training an diesem Freitag verletzte sich mit Robin Fellhauer auch noch einer der besten Spieler der vergangenen Wochen und Monate. Fellhauer bekam einen Schlag auf den Knöchel, musste das Training abbrechen und humpelte mit einem Eisbeutel um den Fuß vom Trainingsgelände. „Wir werden sehen, was da raus kommt. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Das brauchen wir nicht unbedingt, aber wenn es so kommt, dass er da auch Probleme hat, dann ist das so“, sagt SVE-Trainer Horst Steffen.