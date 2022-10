Oberliga, 10. Spieltag : Schley-Show beim SV Auersmacher – 7:0-Sieg im Nachholspiel bei der SV Elversberg II

Marius Schley SV Auersmacher (Grün) erzielte fünf Tore im Nachholspiel bei Elversberg. (26. Oktober 2022) Foto: Heiko Lehmann

Der SV Auersmacher hat an diesem Mittwochabend in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar aus saarländischer Sicht ein Ausrufezeichen gesetzt. Im Nachholspiel im Saarderby bei der SV Elversberg gewann der SVA mit 7:0 und sprang in der Tabelle auf Platz vier.

Überragender Spieler beim SV Auersmacher war Marius Schley, der fünf Tore erzielte. Vor 250 Zuschauern auf dem Naturrasen in Friedrichsthal war es vom Anpfiff an eine klare Angelegenheit für die Gäste von der Oberen Saar. Jan Rebmann hatte bereits in der ersten Spielminute die Großchance zum 0:1, traf aber nur den Pfosten des Elversberger Tores.

Schley-Show beim Schützenfest

Danach begann die Schley-Show. In der 6. Minute traf der 25-Jährige nach Rebmann-Flanke ins lange Eck zum 0:1. In der 16. Minute vergab Rebmann die nächste Riesenchance und schoss aus 10 Metern am Tor vorbei. Nach einem Elversberger Fehlpass in der 24. Minute tanzte Schley mit einer Bewegung die halbe Elversberger Abwehr aus und erzielte das 0:2. Das dritte Tor zum 0:3 erzielte Schley aus zwölf Metern (33.) und vier Minuten vor der Pause war Schley erneut zur Stelle. Nach einem Freistoß lauerte der Mittelfeldspieler im Rückraum und traf wieder ins lange Eck zum 0:4.

Die Elversberger waren gegen die Offensiv-Power des SVA machtlos. Vor der Pause hatte die SVE zwei ordentliche Freistoß-Situationen, doch der Ball wurde jeweils problemlos von SVA-Torhüter Max Schreiber pariert. Schley legte nach der Pause das 0:5 nach (55.) und durfte dann ausgewechselt Feierabend machen. „Heute hat so ziemlich alles gepasst, aber wir haben vor der Winterpause noch sehr schwere Spiele vor uns“, so Schley.

Foto: Heiko Lehmann 11 Bilder SV Elversberg gegen SV Auersmacher 0-7 (Fotos)

Platzverweis kurz vor Schluss

Im zweiten Durchgang ließ es der SV Auersmacher lockerer angehen, schraubte das Ergebnis nach Toren von Jan Rebmann (71.) und Lars Birster (90.) noch auf 0:7 in die Höhe. Bei der SVE kassierte Luca Weis in der 89. Minute noch eine Gelb-Rote Karte und fällt für das nächste Spiel aus. Die SV Elversberg II verzichtete im Saarderby komplett auf Verstärkungen aus dem Kader der ersten Mannschaft, die in der 3. Fußball-Liga spielt.