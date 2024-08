2. Fußball-Bundesliga Nach Unentschieden in Magdeburg: Gute Nachrichten für die SV Elversberg

Die SV Elversberg ist mit zwei guten Nachrichten in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Mit einem noch nicht ganz kompletten Kader, dafür aber mit großem Kampf und einem überragenden Torhüter Nicolas Kristof kam die SVE am Samstag beim 1. FC Magdeburg zu einem 0:0 und damit zu ersten Punktgewinn. Am Sonntag folgte die zweite gute Nachricht. Der Kader wird voller.