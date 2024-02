„Das war heute hausgemacht“ Nach der Niederlage gegen den HSV wird SVE-Trainer Horst Steffen laut

Die SV Elversberg hatte am Sonntag das erste Mal in dieser Saison richtiges Fracksausen in der 2. Fußball-Bundesliga. Beim Hamburger SV verlor die nervöse SVE mit 0:1 und bescherte dem neuen HSV-Trainer Steffen Baumgart ein Traumdebüt. Bei einem Elversberger Sieg wäre der Abstand zum Relegationsplatz um den Bundesligaaufstieg nur noch drei Punkte entfernt gewesen.