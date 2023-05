Letztes Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden Nach FCS-Patzer — SV Elversberg steigt sicher in die 2.Bundesliga auf

Elversberg · Die SV Elversberg ist am Ziel ihrer Träume. Nach einem Patzer von Lokalrivale Saarbrücken steigen sie erstmals in die 2. Bundesliga auf. Und das trotz des 1:1-Unentschiedens an diesem Samstagnachmittag gegen den SV Wehen Wiesbaden.

21.05.2023, 16:56 Uhr

Von Heiko Lehmann und Deutsche Presse-Agentur GmbH dpa

Nach einem Patzer von Lokalrivale 1. FC Saarbrücken ist die SV Elversberg erstmals in die 2. Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Das 2:2 der Saarländer beim MSV Duisburg am Sonntag genügte dem Team von Trainer Horst Steffen, um nicht mehr von einem der Aufstiegsplätze zu verdrängen zu sein. Hier geht es zur Bilderstrecke: So war die Stimmung im Fanblock der SVE (Bildergalerie)