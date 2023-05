3. Liga Nach 0:2-Rückstand – SV Elversberg gewinnt gegen Bayreuth (mit Fotos)

Bayreuth kam in den ersten 15 Minuten zweimal vor das SVE-Tor und führte mit 2:0. Eroll Zejnullahu drückte den Ball am kurzen Pfosten über die Linie (9.) und Benedikt Kirsch verwandelte nach einer Flanke am zweiten Pfosten (13.). Bei der SV Elversberg hatte man den Eindruck, dass sie unbedingt wieder so gut spielen wollte, wie vor der Winterpause, aber das klappte aufgrund von vielen Fehlpässen und Ungenauigkeiten nicht. Aber dann kam der Mut und das Spielglück zurück an die Kaiserlinde. Manuel Feil fasste sich nach einem abgewehrten Ball aus 18 Metern ein Herz und erzielte das Tor zum 1:2 (16.). In der 24. Minute traf Bayreuth's Abwehrspieler Steffen Eder im eigengen Strafraum den Ball nicht richtig und Semih Sahin schloss direkt zum 2:2 ab.