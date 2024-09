2. Fußball-Bundesliga Wieso SVE-Edeltechniker Damar nur noch ein Tor fehlt

Ein heimatloser Edeltechniker steht kurz vor der richtig großen Ankunft im Saarland. Wer Muhammed Damar am 23. August in seinem ersten Spiel für den Fußball-Zweitligisten SV Elversberg gesehen hat, hätte fast schon von „Fremdkörper“ auf dem Platz reden können. Bei der 2:3-Niederlage beim Karlsruher SC spielte Damar als linker offensiver Mittelfeldspieler ein Füllhorn an Fehlpässen, kannte die Laufwege seiner Mitspieler nicht.