1.90 Meter großer Angreifer aus Bochum Mohammad Mahmoud (19) – das ist der neue Stürmer der SVE

Der 1,90 Meter große Stürmer Mohammad Mahmoud war bereits in der frühen Jugend beim VfL im Einsatz und wechselte 2016 ins Leistungszentrum von Borussia Dortmund, in dem er fünf Jahre lang ausgebildet wurde.

2021 kehrte er nach Bochum zurück, wo er in der B-Junioren-Bundesliga direkt Fuß fasste, in allen Liga-Spielen zum Einsatz kam und am Ende der Runde mit 20 Treffern Torschützenkönig der Liga wurde. Als damals 17-Jähriger rückte Mahmoud im Sommer 2022 in die Bochumer U19 auf, die ebenfalls in der Bundesliga vertreten war.

Nach etwas Eingewöhnungszeit im ersten Jahr schlug Mohammad Mahmoud in der abgelaufenen Saison 2023/2024 erneut ein und schoss für die U19 in der A-Junioren-Bundesliga in 20 Spielen 16 Tore, bei drei weiteren VfL-Treffern lieferte er die Assists. Der junge Stürmer, der diese Saison auch bei den Erstliga-Profis mittrainieren durfte, hat darüber hinaus im Jahr 2022 vier Spiele (ein Tor) für die palästinensische U20-Nationalmannschaft und 2023 drei Partien für die deutsche U19-Nationalmannschaft absolviert.