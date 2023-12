SV Elversberg patzt in Karlsruhe Mit drei Pleiten in Serie in die Pause

„Die ersten 20 Minuten waren überhaupt nicht gut. Danach wurde es besser. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, sagte Steffen, der sein Team nach der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg umbauen musste. Für den am Knie verletzten Semih Sahin (Bänderdehnung) spielte Thore Jacbosen im defensiven Mittelfeld. Rechtsaußen lief Paul Wanner für Manuel Feil auf. Feil verletzte sich gegen Nürnberg an den Adduktoren, konnte erst am Donnerstag ins Training einsteigen und saß in Karlsruhe auf der Bank.