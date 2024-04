LIVE Wichtiges Spiel für den Klassenerhalt Im Liveticker: Nach Pleitenserie – SV Elversberg will gegen den 1. FC Magdeburg siegen

Nach fünf Niederlagen in Folge will und muss die SV Elversberg an diesem Samstag gegen Magdeburg siegen. Verfolgen Sie hier das Spiel im Liveticker.

06.04.2024 , 12:51 Uhr

Foto: dpa/Swen Pförtner