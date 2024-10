Am heutigen Samstag, um 13 Uhr, empfängt die SV Elversberg den 1. FC Kaiserslautern in der ausverkauften Ursapharm-Arena. Spannung ist garantiert beim Südwest-Derby in der 2. Bundesliga. Trotz der Nähe von nur 55 Kilometern zwischen den Stadien stellt sich die Frage, ob es sich um ein echtes Derby handelt, denn die Teams trafen in über 100 Jahren erst zweimal aufeinander. Fakt ist: beide Teams rangieren mit je neuen Punkten im Tabellenmittelfeld. Daher ist der Ausgang der Partie sicherlich richtungsweisend.