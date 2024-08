LIVE 2. Bundesliga Jetzt im Liveticker: Gelingt der SV Elversberg der erste Sieg der Saison gegen Darmstadt?

Nach zwei Unentschieden und einer Niederlage in der neuen Saison peilt die SV Elversberg am Samstag im Heimspiel gegen Darmstadt 98 den ersten Saisonsieg an. Das Spiel im Liveticker.

31.08.2024 , 12:53 Uhr

Foto: dpa/Uli Deck