Die SV Elversberg hat zum dritten Mal in Folge eine Führung in der 2. Bundesliga nicht ins Ziel bringen können. Trotz einer 2:1-Führung unterlagen sie am Ende dem 1. FC Kaiserslautern mit 3:2. Nach ähnlichen Spielverläufen gegen Hannover 96 und Hansa Rostock scheint der Frust groß zu sein. Ob die SVE am 4. Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf die Wende schafft, können Sie hier im Liveticker verfolgen: