Spiel in Freiburg Jetzt im Liveticker – steigt die SV Elversberg heute in die 2. Bundesliga auf?

„Für mich wäre es die erste Meisterschaft. In der vergangenen Saison sind wir mit dem SV Werder Bremen von der 2. Bundesliga in die Bundesliga aufgestiegen, waren aber kein Meister. Auch in der Jugend bin ich nie Meister geworden“, sagt Nick Woltemade. Der Elversberger Spielgestalter im zentral-offensiven Mittelfeld ist nach seiner Gelbsperre wieder am Start und wird aller Voraussicht nach von Beginn an spielen. Dafür muss Carlo Sickinger passen. Der 23-Jährige konnte in dieser Woche wegen muskulären Problemen nicht trainieren. Für ihn wird wohl Lukas Pinckert in der Innenverteidigung auflaufen. Robin Fellhauer und Kevin Koffi haben ihre muskulären Probleme überwunden und sind am Donnerstag wieder voll ins Training eingestiegen.