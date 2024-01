Testspiel am Mittag in Mijas Der letzte Test für die SV Elversberg wird ein sehr schwerer

An diesem Samstag, 16 Uhr, steht im spanischen Mijas der letzte Test der SV Elversberg vor dem Rückrundenstart der 2. Bundesliga an. Im Marbella Football Center ist der 17-fache österreichische Meister und Champions League-Teilnehmer RB Salzburg der Gegner. Es wird eine andere Hausnummer als am Mittwoch beim 2:2 im Test gegen den spanischen Drittligisten Antequera CF.