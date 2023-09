Verletzungs-Schock bei der SV Elversberg Lange Verletztenliste nach teuer erkauftem Sieg in Wiesbaden

So sehr die Spieler und Fans den 2:0-Erfolg beim SV Wehen Wiesbaden und damit den dritten Zweitliga-Sieg in Folge auch feierten, die SV Elversberg musste die drei Punkte in Hessen teuer bezahlen. MIttelfeldspieler Semih Sahin wurde kurz vor Spielende bei einem Foul so unglücklich am Fuß getroffen, dass es womöglich eine schlimme Verletzung zur Folge hat und er lange ausfallen wird.