Paderborn chancenlos in Elversberg Kwasniok redet sich nach dem Spiel in Rage

Bei der Analyse des Elversberger Tor zum 2:1 durch Schnellbacher bekam auch Torhüter Jannik Huth sein Fett weg. Der 29-Jährige war weit aus seinem Tor herausgekommen, lief dann nur bis an die Strafraumgrenze zurück und wollte dort Schnellbacher stellen. Schnellbacher schoss den Ball aber an Huth vorbei ins Tor. „Verdammt nochmal: So wie Spieler in Zweikämpfe reingehen gehen müssen, muss auch ein Torhüter einen Ball halten. Der hat dort nichts verloren, und das ist eine entscheidende Situation“, sagte Kwasniok sichtlich erregt.