Vom Vierten zum Ersten : Kurioser Wechsel: Wie Nico Antonitsch zur SV Elversberg kam

Nach nicht mal zwei Wochen im Verein steht Innenverteidiger Nico Antonitsch vor seinem Pflichtspieldebüt für die SV Elversberg. Foto: Christina John

Elversberg Innenverteidiger Nico Antonitsch dürfte an diesem Samstag im Spitzenspiel gegen Wehen Wiesbaden direkt in der Elversberger Startelf stehen. Wie der plötzliche Wechsel zustande kam und was die Fans von dem Neuzugang erwarten können.