Viele Gegentore trotz starkem Torhüter Kristof will mal wieder zu null spielen

Mit einer Parade in der letzten Minute der Nachspielzeit rettete Nicolas Kristof am vergangenen Samstag der SV Elversberg einen Punkt bei Fortuna Düsseldorf. Ao Tanaka zog aus 18 Metern ab, Kristof wehrte den Ball zur Seite ab und sicherte ihn im Nachfassen. Bereits in der ersten Halbzeit war der 24-jährige Torhüter einige Male in höchster Not zur Stelle.