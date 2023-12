1. FC Nürnberg kommt ins Saarland Spektakel beim letzten Heimspiel des Jahres? Elversberg empfängt den Club

Wenn es nach SVE-Trainer Horst Steffen geht, gibt es an diesem Sonntag ein Advents-Spektakel an der Kaiserlinde. Um 13.30 Uhr empfängt die SV Elversberg den 1. FC Nürnberg zum letzten Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga in diesem Jahr in der Ursapharm-Arena.