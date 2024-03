Niederlage zu Hause Die wohl schwächste Leistung der Saison: SVE verpasst gegen Wehen Wiesbaden große Chance

Es hätte so schön sein können für die SV Elversberg. Mit einem Heimsieg gegen den SV Wehen Wiesbaden und 35 Punkten im Rücken die anstehenden Spiele gegen die Top-Teams aus Fürth und Kiel ohne jeden Druck angehen: So dürfte das Ziel der SVE vor dem Spiel gegen den Mitaufsteiger ausgesehen haben. Was folgte, war jedoch die wahrscheinlich schwächste Leistung der bisherigen Saison und eine ernüchternde 0:3-Heimniederlage.