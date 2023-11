Kolumne zum Spiel der SV Elversberg gegen den SC Paderborn Teamspirit trifft auf null Glamour

Dass beim Blättern im Kicker zuerst die großen Namen kommen, ist klar: Schalke, HSV, Hertha, Fortuna, St. Pauli. Und dann tauscht auch schon der SC Paderborn auf. Warum? Wegen Max Kruse natürlich. Dessen Wechsel zum SCP war vor der Saison eine Sensation. Dass Kruse sensationell schlecht abliefern würde, war da noch nicht zu ahnen. Wobei der Kicker vor dem „gefährlichen Glamour“ warnte. Kruse ist mittlerweile Geschichte in Paderborn, von Glamour ist nichts mehr übrig. Drei Punkte weniger auf dem Konto hat der SCP als die SVE. Es wird also ein Duell auf Augenhöhe am Samstag. Und, davon kann man bei Spielen an der Kaiserlinde ausgehen, mit mitreißendem Fußball, der begeistert. Wer braucht da schon große Namen und Glamour?