DFB-Pokal der Frauen Klares Aus im DFB-Pokal: SV Elversberg-Frauen gehen in Baden baden

Der Pflichtspielauftakt für die Regionalliga-Fußballerinnen der SV Elversberg ist am Samstag reichlich missglückt: Das Team von Neu-Trainer Gaspare Alaimo musste sich in Runde eins des DFB-Pokals bei Süd-Regionalligist Karlsruher SC vor 170 Zuschauern in Bruchsal beugen.