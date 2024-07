Im Trainingslager in den Niederlanden Alter Bekannter ist Trainingsgast bei der SV Elversberg – welcher Ex-Spieler sich beim Zweitligisten fit hält

Zwei Wochen schufteten sie auf dem heimischen Trainingsgelände in St. Ingbert und legten die ersten Grundsteine für das nächste Abenteuer in Deutschlands zweithöchster Fußball-Liga. Am Montag ging es für die SV Elversberg dann ins Trainingslager in die Niederlande, wo sie sich in Mierlo noch bis zu diesem Samstag auf die anstehende Zweitliga-Saison vorbereitet.