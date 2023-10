Ex-SVE-Trainer Neitzel über seine Zeit in Asien „Im Vergleich würde ich sagen, dass Deutschland ein Entwicklungsland ist“

Trotz allen Annehmlichkeiten in Asien hat er den Weg wieder zurück in seine Heimat gefunden. Mutter, Familie und viele Freunde leben in Deutschland. „Durch den Corona-Lockdown war ich 25 Monate am Stück in Kuala Lumpur. Das war hart ohne die Familie. Ich konnte zu keinem Geburtstag und auch nicht an Weihnachten zurück nach Deutschland. In der Zeit ist mein Vorbild aus meiner Jugendzeit, mein späterer Mitspieler Dixie Dörner, gestorben, und ich war so weit weg von Zuhause. Ich bin froh, dass ich meine Leute jetzt wieder sehen kann“, sagt er.