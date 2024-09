Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Aufsteiger SSV Ulm in der 2. Fußball-Bundesliga steht die SV Elversberg am Sonntag vor einer schweren Aufgabe: Sie trifft im Berliner Olympiastadion auf Hertha BSC. Besonders brisant: Im Trikot der Hertha spielt mit Luca Schuler ein ehemaliger Elversberger. Der Stürmer zeigte großen Respekt vor seiner alten Mannschaft „Es wird definitiv kein leichtes Spiel. Elversberg spielt einen sehr attraktiven, offensiven Fußball. Für uns wird es darauf ankommen, unsere Idee zu verfolgen, dominant aufzutreten und am Ende ein Tor mehr zu schießen.“