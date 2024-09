Jetzt geht es zur SpVgg Greuther Fürth. Dort wird Sahin aufgrund einer Verletzung aber nicht im Kader stehen. Horst Steffen wird seine Startelf entsprechend anpassen. Den Gegner schätzt der SVE-Trainer als stark ein: „Die haben eine sehr gute Stabilität, sind sehr variabel. Die können von Dreier- auf Vierer-Kette ständig hin- und herwechseln, und haben in etwa das gleiche Personal wie in der vergangenen Saison.“ Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden mussten die Kleeblätter in dieser Saison noch keine Niederlage verkraften.