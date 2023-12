LIVE 2. Bundesliga Im Liveticker – setzt die SV Elversberg in Berlin die Siegesserie fort?

Schwere Aufgabe am 15. Spieltag: Heute ist die SV Elversberg bei der Hertha in Berlin zu Gast. Nach zwei Siegen in Folge will die SVE ihre Serie ausbauen und sich weiter in der Spitze festsetzen. Das Spiel im Liveticker.

03.12.2023 , 13:00 Uhr

So will Luca Schnellbacher von der SV Elversberg auch in Berlin wieder jubeln. Im Bild: Torjubel nach dem Treffer zum 1:1 gegen den SC Paderborn. Foto: dpa/Defodi I