Saarländer nach sieben Jahren wieder zurück in der Heimat „Ich bin Saarland-Fan“ — Joshua Mees von Holstein Kiel am Wochenende zu Gast bei der SV Elversberg

Der Saarländer hat beim ersten Bundesliga-Aufstieg in der Geschichte von Union Berlin erlebt, wie tausende Menschen tagelang feiern. Das Gleiche könnte er in wenigen Monaten in Kiel erleben. Auch für Holstein wäre es der erste Aufstieg in die Bundesliga. „Das wäre natürlich super, aber auf uns warten noch ganz schwere Aufgaben. Dazu zählt auch die SVE. Die Liga hat sich spielerisch in den vergangenen Jahren enorm gemacht. Mannschaften wie St. Pauli, der HSV, Düsseldorf oder wir legen großen Wert auf das Fußballerische und auf das Offensivspiel. Zu dem Kreis ist auch die SV Elversberg zu zählen“, sagt Mees, der im Vorfeld 30 Karten für Freunde und Familie organisieren musste. Alle, inklusive Oma Christel, kommen am Samstag in die Ursapharm-Arena, wenn der verlorene Sohn wieder im Saarland kickt.